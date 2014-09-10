В Киеве назвали больницы, которые предлагают перепрофилировать в медучреждения интенсивной терапии

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, на общественные обсуждения, которые состоялись 9 сентября под председательством заместителя председателя КГГА Михаила Радуцкого, Департамент здравоохранения вынес проект реорганизации ряда киевских клинических больниц в больницы интенсивной терапии.

Такие изменения, по убеждению специалистов, должны обеспечить предоставление экстренной медицинской помощи в кратчайшие сроки, в полном объеме и на высоком профессиональном уровне.

В соответствии со статистическими данными, ежегодно стационарное лечение в столице проходят около 550 тыс. больных, более 60% которых госпитализируются именно в ургентном (экстренном) порядке. Учитывая эти показатели, функционирование только одной клиники интенсивного лечения, а именно больницы скорой помощи, является крайне недостаточным.

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По экспертным оценкам, которые учли специфические условия мегаполиса, сегодня столице нужно 5 взрослых и 2 детских больницы, которые смогут обеспечить предоставление медицинской помощи в условиях круглосуточного безотлагательного дежурства. Создать их предлагается путем перепрофилирования киевских клинических больниц №№ 1, 6, 8, 12, больницы скорой медицинской помощи г. Киева и детских больниц № 1 и № 2.

По словам директора Департамента здравоохранения Михаила Ригана, предложенная реорганизация ощутимо повысит уровень медицинского обслуживания. Пациенты начнут получать более качественное лечение благодаря ускоренной госпитализации и аккумуляции средств для экстренной помощи в определенных больницах.

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«При создании больниц интенсивной терапии мы сможем внедрить принцип «не пациент к врачам, а врачи к пациенту». В каждой такой клинике будут работать специалисты всех медицинских специальностей. Это позволит быстро установить диагноз и оказать помощь, не отправляя пациента в специализированные заведения», – считает Риган.

В конце общественных обсуждений присутствующие приняли решение о создании рабочей группы, в состав которой войдут медики, ученые, представители общественных организаций и рядовые киевляне. Члены рабочей группы будут разрабатывать поэтапные механизмы и алгоритмы реорганизации больниц.