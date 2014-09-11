Киев готовится к зиме: столичные власти дополнительно закупили 49 единиц снегоуборочной техники

12:40, 11 сентября 2014
Киев
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В целом для столицы подготовлено около 270 единиц дорожной техники, еще около 450 тракторов различной мощности имеют ЖЄКи.

Фото УНІАН

Власти Киева дополнительно закупили 49 единиц снегоуборочной техники.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Речь «идет о 49 единицах специальных уборочных машин, которые корпорация «Киевавтодор» получит к началу зимы», – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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В общей сложности, добавил он, для Киева подготовлено около 270 единиц дорожной техники, которая позволит расчищать и приводить в порядок улицы во время снегопадов.

«Кроме того, собственную технику на сегодняшний день имеют и ЖЭКи. Это около 450 тракторов разной мощности для обеспечения чистоты в межквартальных проездах и дворах», – добавил он.

По словам заместителя председателя КГГА, город работает и над тем, чтобы обеспечить необходимое количество материала для посыпания.

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«На сегодняшний день в хранилищах мы уже имеем запас свыше 15 тысяч тонн, который ежедневно пополняется. В настоящее время продолжаются поставки из города Артемовск. В общей сложности планируется закупить около 35 тысяч тонн соли», – отметил Пантелеев.

Город также приобрел необходимые горюче-смазочные материалы для функционирования техники. Кроме того, заготовлено 39 тысяч тонн угля, еще 30 тонн отгружается и в сентябре будет завезено в хранилища, созданы запасы мазута в объеме 53 тысяч тонн.

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