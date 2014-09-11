Киев готовится к зиме: столичные власти дополнительно закупили 49 единиц снегоуборочной техники

Власти Киева дополнительно закупили 49 единиц снегоуборочной техники.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Речь «идет о 49 единицах специальных уборочных машин, которые корпорация «Киевавтодор» получит к началу зимы», – сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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В общей сложности, добавил он, для Киева подготовлено около 270 единиц дорожной техники, которая позволит расчищать и приводить в порядок улицы во время снегопадов.

«Кроме того, собственную технику на сегодняшний день имеют и ЖЭКи. Это около 450 тракторов разной мощности для обеспечения чистоты в межквартальных проездах и дворах», – добавил он.

По словам заместителя председателя КГГА, город работает и над тем, чтобы обеспечить необходимое количество материала для посыпания.

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«На сегодняшний день в хранилищах мы уже имеем запас свыше 15 тысяч тонн, который ежедневно пополняется. В настоящее время продолжаются поставки из города Артемовск. В общей сложности планируется закупить около 35 тысяч тонн соли», – отметил Пантелеев.

Город также приобрел необходимые горюче-смазочные материалы для функционирования техники. Кроме того, заготовлено 39 тысяч тонн угля, еще 30 тонн отгружается и в сентябре будет завезено в хранилища, созданы запасы мазута в объеме 53 тысяч тонн.