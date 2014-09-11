В Киеве обещают ввести электронную запись к врачу для владельцев "Карточки киевлянина"

Власти Киева намерены создать в проекте «Карточка киевлянина» отдельный медицинский модуль, где будут сохраняться все медицинские данные о владельце карточки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по словам заместителя председателя КГГА Михаила Радуцкого, «благодаря медицинскому модулю киевлянам станет проще записаться к врачу, получить рецепт, купить лекарства и получить на них скидку. Кроме того, мы планируем обеспечить владельцев «Карточки киевлянина» специальными льготами на медицинское страхование».

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В то же время Радуцкий заметил, что ввести все услуги сразу на карточку невозможно. «Но первое, что будет сделано уже в ближайшее время, запуск электронной записи к врачу. Поскольку это не только экономия времени, но и удобство и комфорт для пациента», – заверил заместитель председателя КГГА.