На станции метро "Площадь Льва Толстого" ищут взрывчатку

В связи с получением информации об угрозе взрыва, станция «Площадь Льва Толстого» закрыта для входа и выхода в 14:30.

Об этом говорится на официальном сайте Киевского метрополитена.

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«Также станция не работает как пересадочная с линии на линию. Поезда следуют через станцию без остановки. Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами», - говорится в сообщении.