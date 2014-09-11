На станции метро "Площадь Льва Толстого" ищут взрывчатку
15:34, 11 сентября 2014Киев
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Также станция не работает как пересадочная с линии на линию.
Станция "Площадь Льва Толстого" закрыта на вход и выход / AMY / wikipedia.org
В связи с получением информации об угрозе взрыва, станция «Площадь Льва Толстого» закрыта для входа и выхода в 14:30.
Об этом говорится на официальном сайте Киевского метрополитена.
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«Также станция не работает как пересадочная с линии на линию. Поезда следуют через станцию без остановки. Дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами», - говорится в сообщении.
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