В КГГА надеются, что горячую воду потребителям ТЭЦ-6 дадут в ближайшее время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, комментируя ситуацию с экономией газорасходов на производство горячей воды и отключения потребителей столицы этим летом от горячего водоснабжения.

По его словам, на сегодняшний день частично возобновлено снабжение горячей воды потребителям столицы, но еще отключены от этой услуги объекты, которые обслуживаются ТЭЦ-6 «Киевэнерго».Читайте такжеВ столичных школах, садах и больницах сегодня возобновят подачу горячей воды – Кличко

«Это Троещина, Оболонь, Лесной массив. Это большое количество потребителей. У нас продолжаются переговоры. Уверенны, что они завершатся разрешением на возобновление газоснабжения на ТЭЦ-6 и мы в ближайшее время возобновим горячее водоснабжение на эти массивы», - сказал заместитель председателя КГГА.

Он добавил, что город получил определенную экономию на газорасходах благодаря осуществленным отключениям, но точные цифры не назвал. «Что касается целесообразности отключений и экономии – это нужно с цифрами, это отдельный разговор», - объяснил он.

Пантелеев также добавил: «Но те лимиты, которые сегодня доведены для Киева относительно потребления газа, мы в них вкладываемся. И мы не нарушаем нормы если даже возобновим горячее водоснабжение в 100-процентном варианте».

Как сообщал УНИАН, 4 сентября на заседании Киевсовета Пантелеев, который докладывал о состоянии подготовки города к отопительному сезону в 2014-2015 г., сообщил, что Киеву после выделенных лимитов газа на производство тепла и электричества не хватает 900 млн. кубометров газа для обеспечения комфортных для киевлян условий проживания зимой.

По его словам, ежедневно проводятся переговоры с государственными органами, министерствами, во время которых отмечается особый статус Киева, который имеет много функций как столица, имеет много предприятий с уникальными установками, которые невозможно отключить от газа.

В то же время Пантелеев успокоил, что угрозы остановки газовых котельных в Киеве на сегодняшний день нет, ситуация напряженная, но не катастрофическая.Читайте такжеВ КГГА обещают, что к концу недели большинство киевлян получит горячую воду

Справка УНИАН. 18 июля «Киевэнерго» предупредило о снижении температуры горячей воды для потребителей в связи с ограничением поставок газа на ТЭЦ компании. Сообщалось об ограничении газоснабжения на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 и котельные предприятия.

По этой причине с середины июля, по данным «Киевэнерго», в столице без горячего водоснабжения находилось около 8-9 тыс. потребителей услуг компании.

С 1 сентября в школах, больницах и детсадах столицы возобновили подачу горячей воды.