Киевляне 15 сентября получат квитанции новой формы на оплату жилищно-коммунальных услуг
Жители Киева 15 сентября получат квитанции новой формы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Киеве новые образцы квитанции представили заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев и заместитель директора КП «Главный информационно-вычислительный центр» Андрей Щербина.
Щербина объяснил, что новая форма квитанции связана с переходом на прямые договоры с исполнителями услуг и принятым соответствующим законодательством.
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«Это формат А4. Состоит из 5 блоков: содержание домов и придомовой территории (со стоимостью газа); холодное водоснабжение и водоотвод; горячее водоснабжение; отвод горячей воды; отопление», - сказал Щербина.
По его словам, если квартиры оборудованы приборами учета, то блоки квитанций будут иметь места для внесения данных счетчиков.
Как сказал Щербина, сейчас «идут договоренности о продлении срока оплаты квитанций с 20-го числа до последнего дня месяца».
При отоплении начисление будет происходить после начала отопительного сезона, сказал он.