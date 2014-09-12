Станция метро "Площадь Льва Толстого" закрыта из-за угрозы взрыва

Также станция не работает как пересадочная с линии на линию, сообщается на сайте Коммунального предприятия "Киевский метрополитен".

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Поезда проезжают станцию без остановки. Дальнейший режим ее работы будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 сентября, станция "Площадь Льва Толстого" также временно не работала из-за сообщения о минировании.