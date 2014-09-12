Станция метро "Площадь Льва Толстого" закрыта из-за угрозы взрыва
11:26, 12 сентября 2014Киев
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Станцию киевского метро "Площадь Льва Толстого" закрыли для входа в 10.38 и выхода в 10.45 в связи с получением информации об угрозе взрыва.
Станция "Площадь Льва Толстого" снова не работает / фото wikipedia.org
Также станция не работает как пересадочная с линии на линию, сообщается на сайте Коммунального предприятия "Киевский метрополитен".
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Поезда проезжают станцию без остановки. Дальнейший режим ее работы будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.
Как сообщал УНИАН, вчера, 11 сентября, станция "Площадь Льва Толстого" также временно не работала из-за сообщения о минировании.
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