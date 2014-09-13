В Киеве семейная пара попала под поезд в метро
В Киеве сегодня в 13:50 на станции метро «Крещатик» мужчина и женщина, семейная пара, оба - 1963 г.р., вместе прыгнули на рельсы под прибывающий на станцию поезд.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной милиции, после падения оба остались живы, сейчас они находятся в 17-й больнице, в состоянии средней тяжести.
Как сообщили очевидцы, они ждали поезд, а когда он подъезжал к платформе, внезапно упали на рельсы.
Из-за этого инцидента вся ”красная” ветка была остановлена. Позже поезда на Святошинско-Броварской линии следовали в обычном режиме от станции ”Академгородок” до станции ”Вокзальная”, а также от станции ”Арсенальная” до станции ”Лесная”. А станции ”Крещатик”, ”Театральная” и ”Университет” были закрыты.
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Движение поездов метро было восстановлено примерно через 40 минут после происшествия. Проверка всех обстоятельств продолжается.