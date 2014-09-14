Кличко не собирается идти в отставку

Об этом он заявил журналистам в кулуарах съезда "Блока Петра Порошенко", сообщили УНИАН в пресс-службе «Удара».

"Мне киевляне доверили отстаивать их интересы. Я ни в коем случае не подведу киевлян», - уверяет Кличко.

Он заявил, что, возглавив избирательный список «Блока Петра Порошенко», ведет в парламент свою команду.

«Как лидер партии "УДАР", я ответственный за свою политическую силу, за тех людей, которые находятся в этом зале, в Верховной Раде, в местных советах. Я уверяю, что мы и дальше будем развивать нашу политическую силу. Я возглавил список и веду команду в Верховную Раду, но неправильно будет оставить пост мэра. Я киевлян не подведу", - подчеркнул Кличко.

Читайте также"Блок Петра Порошенко" готов сотрудничать с "Батькивщиной" и "Народным фронтом" - ЛуценкоГоворя о подписании коалиционного соглашения, Кличко отметил, что этот процесс должен происходить уже по результатам выборов в парламент. Кроме того, добавил он, сегодня не стоит говорить, кто будет главой правительства после выборов. "Это будет решать тот состав людей, которых изберут в парламент, и которые войдут в коалицию", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, «УДАР» пойдет на досрочные парламентские выборы в составе «Блока Петра Порошенко».