Порошенко назначил временно исполняющих обязанности глав нескольких РГА Киева

Соответствующие распоряжения размещены на официальном сайте главы государства.

Читайте такжеКличко внес представления о назначении новых председателей районов в Киеве

Вадим Онуфрийчук назначен временно исполняющим обязанности председателя Деснянской районной государственной администрации (РГА), Андрея Мельничука - временно исполняющим обязанности председателя Голосеевской РГА, Валентина Мондриевского - временно исполняющим обязанности Подольской РГА.

Вместе с тем президент уволил Петра Кузика с должности председателя Деснянской РГА Киева, Николая Даневича с должности главы Голосеевской РГА, Ярослава Войтовича - с должности главы Подольской РГА.

Как сообщал УНИАН, Ярослав Войтович был назначен председателем Подольской РГА, а Петр Кузик - председателем Деснянской РГА 19 апреля распоряжениями исполняющего обязанности президента, спикера парламента Александра Турчинова. Николай Даневич был назначен председателем Голосеевской РГА согласно распоряжению Александра Турчинова от 3 апреля.