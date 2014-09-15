Против руководителей автопарка "Киевпастранса" открыли уголовное дело

Правоохранительные органы открыли уголовное производство в отношении руководства автопарка №8 коммунального предприятия «Киевпастранс»

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, должностных лиц автопарка временно отстранили из-за ряда системных нарушений. На время проверки в автопарке №8 введено временное руководство.

«Служебная проверка ведения финансово-хозяйственной деятельности инициирована коллективом автопарка, который указывал на игнорирование трудового законодательства, норм технических регламентов», - отмечается в сообщении.

По информации КГГА, аудит выявил ряд нарушений. В частности, в автопарке недосчитались 13 автобусов. По инвентарной ведомости бухгалтерского учета внеоборотных активов, в автопарке из 224 автобусов 33 нуждаются в ремонте, 85 – разукомплектованы и поданы на выведение из эксплуатации, 13 автобусов вообще исчезли. Как выяснила комиссия, еще зимой они пошли на утилизацию, однако эти машины были не списаны, а переданы на переработку по устной договоренности руководителей автопарка и руководства компании-утилизатора. Где средства от «операции» – теперь выясняет следствие.

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Кроме того, обнаружено, что ежедневно в парке безосновательно «в ручном режиме» руководство вносило изменения в предварительно установленные планы по сдаче выручки. Ежемесячный убыток предприятия составлял почти 150 тыс. грн. При проведении контрольного анализа сбора доходов на таксомоторных маршрутах доходная часть автопарка увеличилась на 70%.

Также выявлено занижение плана доходов в путевых листах водителей против утвержденных. В итоге предприятие недополучало 400 тыс. грн в месяц. На некоторых маршрутах пригородного сообщения планы доходов и графики движения вообще отсутствовали.

Отмечается, что выявлены нарушения при использовании имущества и помещений, отсутствие договоров аренды или невыполнение их условий. Это также приводило к недополучению доходов предприятием.

Сообщается, что теперь в структурных подразделениях КП «Киевпастранс» на регулярной основе организована работа балансовых комиссий, что позволит искоренить коррупционные финансовые схемы на предприятии в дальнейшем.

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«Чтобы искоренить коррупционные финансовые схемы в структурных подразделениях мы осуществили контрольно-ревизионные меры, а также внедрили практику работы финансово-контрольных комиссий в подразделениях. Они будут работать регулярно на каждом предприятии, в их состав будут входить не только профильные специалисты, но и представители профсоюзов. Уверен, что инцидент в автопарке №8 будет предостережением для всех руководителей подразделений предприятия», – заявил генеральный директор КП «Киевпастранс» Сергей Майзель.

Как сообщал УНИАН, 5 августа с.г. Киевский городской председатель Виталий Кличко уволил Николая Ламбуцкого с должности гендиректора КП "Киевпастранс". 13 августа в КГГА сообщили, что на эту должность назначен Майзель.