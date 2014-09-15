В Киеве создали интернет-портал для владельцев МАФов: "полная публичность - главный удар против коррупции"

Департамент градостроения и архитектуры презентовал работу интернет-портала Градостроительного кадастра, который поможет владельцам временных сооружений в оформлении договоров паевого участия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, зайти на интернет-ресурс можно по адресу http://mkk.kga.gov.ua/

Отмечается, что благодаря новому порталу предприниматели получат возможность подавать заявки об уплате паевого участия даже находясь дома, а также контролировать их обработку, а киевляне смогут увидеть, законно ли установлены временные сооружения.

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Как заверил заместитель директора Департамента градостроения и архитектуры Андрей Вавриш, благодаря порталу процедура предоставления документов будет максимально упрощена. «Постоянные очереди и ожидания разрешительных документов в течение 21 дня уже в прошлом. Отныне достаточно будет потратить 15 минут работы за компьютером, а через 5 дней – забрать уже подписанные оригиналы документов в разрешительном центре. За это время предприниматель должен уплатить паевое участие (взнос). Какое-либо влияние человеческого фактора будет исключено», – заявил он.

Как отмечают в КГГА, оформить документы смогут только те владельцы временных сооружений, которые были установлены не позже апреля 2013 года. Кроме новоустановленных киосков, не будут иметь возможности платить паевое участие владельцы и тех сооружений, которые расположены ближе 20-ти метров от входов/выходов из станций метро и подземных переходов.

«Подача документов о заключении договоров паевого участия через разработанный портал – это подтверждение желания владельцев временных сооружений работать в правовом поле, честно и прозрачно. Если, например, предприниматели будут предоставлять недостоверные сведения о временном сооружении, это существенно снизит их шансы на получение паспорта привязки сроком на 3 года», – заметил Вавриш.

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Кроме того, на портале будет отображен график демонтажа киосков, без возможности его коррекции «по звонку». Демонтаж будет осуществляться в соответствии с утвержденными этапами: сначала уберут МАФы в 20-метровой зоне от входов/выходов из станций метро, дальше от перекрестков и остановок общественного транспорта, школ и учебных заведений, муниципальных учреждений и т.п.

«Убежден, что полная публичность и открытость процесса – это главный удар по коррупции», – отметил Вавриш.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября с.г. Киевсовет усовершенствовала порядок привлечения паевого участия владельцев временных сооружений, внеся соответствующие изменения в предыдущее решение от 24 февраля 2011 года, которым были определены объемы паевого участия и некоторых других связанных с этим решений горсовета.

В частности, перечень временных сооружений дополнен площадками для питания возле стационарных заведений ресторанного хозяйства.

Депутаты уполномочили Департамент градостроения и архитектуры КГГА заключать договоры о паевом участии в содержании объекта благоустройства с субъектами хозяйствования в соответствии с Порядком определения объемов паевого участия владельцев временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности, средств передвижной розничной торговли, владельцев площадок для питания возле стационарных заведений ресторанного хозяйства в содержании объектов благоустройства города. До этого решения договоры заключал Департамент промышленности и развития предпринимательства.

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Согласно решению, договоры будут заключаться только при условии наличия временного сооружения в материалах единой цифровой топографической основы территории Киева.

По словам советника городского головы Киева Дмитрия Белоцерковца, предприниматели теперь будут получать временные разрешительные документы, которые будут действовать до конца текущего года.

Предусмотрено, что новая схема размещения МАФов, которая в настоящее время разрабатывается, будет предусматривать не более 8 тыс. таких объектов в столице.