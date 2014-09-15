Киевский метрополитен начинает изъятия жетонов из обращения - КГГА

Об этом сказал начальник коммунального предприятия «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Для пассажира – это значительная экономия средств и времени», – пояснил руководитель. Он добавил, что использование карточек как единственного средства оплаты проезда позволит предприятию идентифицировать льготников и провести их аргументированный подсчет. Соответственно, получить реальные показатели необходимой компенсации из городского и государственного бюджетов.

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Для прохода на станции метрополитена жители столицы могут также пользоваться Карточкой киевлянина.

«На сегодняшний день выдано 514 тысяч карточек с транспортным дополнением, но постоянно их используют лишь 50 тысяч. Люди привыкли проходить с удостоверением льготника», – отметил Брагинский.

По его словам, метрополитен также занимается разработкой максимально удобной схемы перехода пассажиров на новые тарифы. На сегодняшний день себестоимость одной поездки составляет 3 гривни 11 копеек. Плановые убытки предприятия на конец года оценивают в 724 миллиона гривень.