В Киеве напротив НСК "Олимпийский" установили лабиринт из зеркал (фото)

В столице на площади напротив НСК “Олимпийский” появилась необычная достопримечательность – лабиринт из зеркал, сообщает "Сегодня".

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Их высота – более двух метров и расположены зеркала таким образом, что создают бесконечное количество отражений.

Инициатива создания инсталляции принадлежит частной компании, доступна она в любое время до 26 сентября.