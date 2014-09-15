В Киеве напротив НСК "Олимпийский" установили лабиринт из зеркал (фото)

17:53, 15 сентября 2014
Киев
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Высота установленных зеркал - более двух метров, они расположены таким образом, что создают множество отражений.

Экспозиция будет действовать до 26 сентября / segodnya.ua

В столице на площади напротив НСК “Олимпийский” появилась необычная достопримечательность – лабиринт из зеркал, сообщает "Сегодня".

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Их высота – более двух метров и расположены зеркала таким образом, что создают бесконечное количество отражений.

Инициатива создания инсталляции принадлежит частной компании,  доступна она в любое время до 26 сентября.

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