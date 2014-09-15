В Киеве напротив НСК "Олимпийский" установили лабиринт из зеркал (фото)
17:53, 15 сентября 2014Киев
0
Высота установленных зеркал - более двух метров, они расположены таким образом, что создают множество отражений.
Инсталляция будет действовать до 26 сентября / segodnya.ua
В столице на площади напротив НСК “Олимпийский” появилась необычная достопримечательность – лабиринт из зеркал, сообщает "Сегодня".
Читайте такжеНа киевских домах граффитчик нарисовал портреты людей, в честь которых названы улицы (фото)
Их высота – более двух метров и расположены зеркала таким образом, что создают бесконечное количество отражений.
Инициатива создания инсталляции принадлежит частной компании, доступна она в любое время до 26 сентября.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter