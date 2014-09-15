В этом году елку установят на Софийской площади

Как отмечается в сообщении, городская власть намерена в этом году перенести место проведения новогодних и рождественских праздников с Майдана Независимости и улицы Крещатик на Софийскую площадь", - сказала заместитель председателя КГГА по гуманитарным вопросам Анна Старостенко после совещания по проведению праздничных мероприятий на Новый Год и Рождество.

«Окончательное решение еще не принято. Но мы должны с уважением относиться к тем событиям, которые произошли на центральных улицах Киева прошлой зимой.

Поэтому, я заявляю уже сейчас - городская власть категорически против алкогольных напитков, громкой музыки и развлекательных мероприятий на улице Крещатик и на Майдане Независимости», - подчеркнула она.

В то же время, по словам Старостенко, в этом году город планирует организовать праздничные мероприятия на Софийской площади, так и на территории Национального заповедника «София Киевская». Так, собственно на площади планируется установить главную елку страны, ярмарочные домики и сцену, на которой выступят украинские исполнители.

На территории Национального заповедника пройдет выставка рисунков, конкурсы новогодних игрушек и конкурс елок, на котором за звание лучшей будут соревноваться елки из всех областей Украины. По традиции обустроят и резиденцию Святого Николая.

«Несмотря на незначительный по сравнению с прошлыми годами бюджет, предусмотренный на новогодние праздники, мы сделаем все возможное, чтобы столичные ребятишки имели место для праздника, где они смогли бы развлекаться, петь колядки и т.д.», - рассказала Старостенко.

Особое внимание, по словам заместителя председателя КГГА, в этом году будет уделено благотворительным мероприятиям. Так, часть рождественских ярмарок станут благотворительными - средства от продажи сувенирной новогодней продукции передадут на помощь пострадавшим в зоне АТО.

Читайте такжеНа Майдане Независимости начали разбирать елкуПланируется, что празднование новогодних и рождественских праздников продлится с 19 декабря 2014 года - Дня Святого Николая и открытие главной елки страны, - до 14 января 2015 года. Городская власть также намерена разработать единую для всех районов столицы концепцию праздника. Изучают сейчас и возможность установления в Киеве открытого катка, подчеркивается в сообщении.