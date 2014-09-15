Супруги, которые прыгнули под поезд метро, оказались беженцами из Луганской области

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в г. Киеве.

«Пострадавшими оказались 51-летние уроженцы Луганской области, которые полтора месяца назад переехали жить в столицу. На родине супруги имели свою клинику по реабилитации алкозависимых», – говорится в сообщении.

Пострадавшие сообщили, что в последнее время им поступали телефонные звонки с предложением переоформить «прописку» их бизнеса, в частности, помещение клиники на другое место регистрации. Жизненные обстоятельства – война, переезд из родного города и вероятная потеря единственного источника доходов, – подействовали на супругов роковым образом.

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«Супруги решили покончить жизнь самоубийством. Крепко взявшись за руки, они прыгнули на рельсы. К счастью обоих удалось спасти, с травмами различной тяжести они были госпитализированы», – сообщает МВД.

Открыто уголовное производство по статье 120 (доведение до самоубийства) УКУ. Продолжается следствие.