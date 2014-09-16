75% ночных автостоянок в Киеве работают нелегально

75% ночных автостоянок столицы сегодня работают с нарушением законодательства. Об этом сообщил заместитель директора коммунального предприятия «Киевтранспарксервис» Игорь Астахов, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Согласно проведенному аудиту, сегодня в Киеве функционирует более 850 площадок для ночных автостоянок. Только 25% из них имеют соответствующие документы для предоставления этих услуг. Кроме того, реальное количество паркомест на стоянках не отвечает задокументированному – тому, с которого платятся налоги в городской бюджет. Таким образом, киевские стоянки являются источником большого объема ”черной” наличности. Мы твердо намерены ликвидировать эту систему в кратчайшие сроки», – сказал Астахов.

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По словам заместителя директора коммунального предприятия, по предварительным подсчетам, городской бюджет сегодня недополучает около 100 миллионов гривен в год от автостоянок.

Как отметил Астахов, согласно законодательству, организация и эксплуатация мест платной парковки транспортных средств осуществляется только КП «Киевтранспарксервис» или субъектами хозяйствования, с которыми предприятие заключило соответствующий договор.

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«Сегодня городом установлен тариф – 6,5 гривен с одного парковочного места. Но даже эти средства в бюджет не поступают из-за функционирования «черных» схем. Совместно с правоохранительными органами, прокуратурой и общественными организациями мы будем бороться с такими схемами и предпринимателями, которые их используют. Владельцам и арендаторам автостоянок отведено время до 22 сентября для того, чтобы узаконить свою деятельность. Иначе их деятельность будет прекращена. Мы призываем всех предпринимателей, которые сегодня работают с нарушением законодательства, легализовать стоянки, работать честно и платить налоги в городской бюджет», – сказал Астахов.