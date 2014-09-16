Киевлян призвали пересаживаться на велосипеды, а Кличко рассказал о будущем столичных дорог (фоторепортаж)

Сегодня в Киеве прошла акция "На велосипеде на работу". Велосипедисты из всех районов столицы собрались утром на Майдане Независимости, чтобы продемонстрировать преимущества велоспорта и призвать киевлян вместо автомобилей пересесть на велосипеды.

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К акции, организованной в рамках европейской недели мобильности, которую отмечают в более чем 2 тысячах городов Европы, присоединился и мэр Киева - Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Виталия Кличко.

«Я призываю каждого утром сделать зарядку, совершить пробежку или прокатиться на велосипеде на работу. После этого и день пройдет лучше. К тому же, из-за пробок, доехать до работы на велосипеде быстрее, чем на машине», - сказал Кличко.

Мэр столицы рассказал, что каждый день утром ездит на велосипеде. Сегодня проехал около 30 километров. «Я проехался по парку Дружбы народов. Здесь часами можно ездить на велосипеде, наслаждаться природой. Однако, парк сейчас необорудованный для комфортного катания и нам нужно эту проблему решить: наполнить бюджет, отремонтировать дороги и сделать велодорожки и зоны для велосипедистов», - отметил городской председатель Киева.

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Кличко добавил, что в столице около 1600 км дорог, и одновременно отремонтировать их невозможно. «Очевидно, что в Киеве не хватает велосипедных дорожек и нет настоящего велосипедного парка. Во-первых, нам нужно отремонтировать дороги, а после этого сделать разметку для проезда велосипедистов. Но уверен, что в течение года мы сможем осуществить ремонт части дорог и нанести на них разметку для велосипедистов», - отметил мэр столицы.

По словам Кличко, поездка на велосипеде имеет также и практическое значение, как для мэра города. «Когда ты едешь по Киеву на велосипеде - воочию видишь то, на что не обращаешь внимания, когда передвигаешься на автомобиле. Каждое утро после того, как я вижу проблемы города, проезжая на велосипеде, главы районов и руководители коммунальных предприятий получают от меня соответствующие поручения», - отметил он.