"Карточкой киевлянина" смогут пользоваться незарегистрированные жители столицы

Получить ее смогут не только зарегистрированные жители столицы, но и граждане, которые здесь живут и работают, сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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"Это нормально – получить карточку и пользоваться частью льгот, если живешь и платишь налоги в Киеве", - сказал советник Киевского городского председателя Дмитрий Турчак, отметив, что вскоре будет расширен перечень банков, которые будут выдавать этот документ.

"Мы ведем переговоры с некоторыми банками относительно заключения договоров по выдаче "Карточки киевлянина". Приоритет будет предоставляться тем банкам, которые в это сложное для всех время смогут выполнять все необходимые обязательства", - сказал он.

Более 400 тыс. жителей столицы уже имеют "Карточку киевлянина". Проект предусматривает адресную помощь малообеспеченным гражданам за счет городского бюджета. По большей части "Карточку киевлянина" используют для бесплатного проезда и получения социальных скидок в аптеках и супермаркетах.

Как сообщал УНИАН, проект "Карточка киевлянина" планируется дополнить отдельным медицинским модулем, где будут сохраняться все медицинские данные о владельце карточки.