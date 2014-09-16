В Киеве сообщили о заминировании «5 канала» и ЦИК

16:07, 16 сентября 2014
Киев
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Сегодня по спецлинии «102» в дежурную часть Главного управления МВД Украины в городе Киеве поступили анонимные сообщения о заминировании двух объектов - помещение «5 канала» и админздания, в которой находится Центральная избирательная комиссия и Киевская областная государственная администрация.

Фото УНИАН

Как информирует ОСО Главного управления МВД Украины в городе Киеве, сообщения от неизвестных поступили с разницей в 20 минут. В обоих случаях звонили на номера руководителя организации и говорили, что через час произойдет взрыв.

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По адресам административных зданий выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативные группе Печерского и Подольского райуправления милиции.

Решается вопрос о занесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители прикладывают все усилия, чтобы разыскать лиц, которые звонили.

Проводится проверка.

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