В Киеве сообщили о заминировании «5 канала» и ЦИК
16:07, 16 сентября 2014Киев
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Сегодня по спецлинии «102» в дежурную часть Главного управления МВД Украины в городе Киеве поступили анонимные сообщения о заминировании двух объектов - помещение «5 канала» и админздания, в которой находится Центральная избирательная комиссия и Киевская областная государственная администрация.
Милиция разыскивает преступников Фото УНИАН
Как информирует ОСО Главного управления МВД Украины в городе Киеве, сообщения от неизвестных поступили с разницей в 20 минут. В обоих случаях звонили на номера руководителя организации и говорили, что через час произойдет взрыв.
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По адресам административных зданий выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативные группе Печерского и Подольского райуправления милиции.
Решается вопрос о занесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители прикладывают все усилия, чтобы разыскать лиц, которые звонили.
Проводится проверка.
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