Киевские милиционеры игнорируют людей с оружием и даже показывают им дорогу в Раду

Об этом сообщает ТСН по материалам сюжета программы Гроші.

После того, как несколько попыток журналистов зафиксировать на видео столкновения в Киеве заканчивались избиением, а милиция такие случаи просто игнорировала или просто убегала, журналисты решили поставить под сомнение их профессионализм и провести эксперимент.

Они прошлись по улицам города с оружием и посмотрели, как отреагируют на это милиционеры. Для опыта решили выбрать стартовый пистолет фирмы "Шмайсер", который ничем не отличается от боевого, если не заглядывать в дуло. Журналист демонстративно сунул оружие за пояс камуфляжных штанов и подходил к правоохранителям "под прикрытием".

Читайте такжеЖители Майдана отобрали у коммунальщиков 7 автомобилей - милицияИз трех конвоев милиции, которые прошли мимо журналиста, только один поинтересовался, почему тот носит с собой оружие. Услышав в ответ, что это простая игрушка, милиционер не стал проверять и просто проигнорировал подозрительного парня, испугавшись человека с пистолетом.

Более того, в ответ на вопрос вооруженного мужчины в камуфляже, где здесь Верховная Рада, милиционеры просто показывали дорогу.