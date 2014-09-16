Станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыты для входа и выхода

21:44, 16 сентября 2014
Киев
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Станции метро «Крещатик» и «Площадь Льва Толстого» закрыты для входа и выхода пассажиров.

Две станции закрыты для входа и выхода

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пассажирам сообщается в метрополитене из громкоговорителя.

Кроме того, не работают пересадочные переходы на станции «Майдан Независимости» и «Дворец спорта».

Напомним, в Киеве регулярно закрываются станции метро из-за ложных сообщений о заминировании.

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