Станции метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого" закрыты для входа и выхода

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пассажирам сообщается в метрополитене из громкоговорителя.

Кроме того, не работают пересадочные переходы на станции «Майдан Независимости» и «Дворец спорта».

Напомним, в Киеве регулярно закрываются станции метро из-за ложных сообщений о заминировании.