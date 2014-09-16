Из-за "минирования" из киевского метро эвакуировали 350 человек
23:16, 16 сентября 2014Киев
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Милиция не нашла взрывчатку на станциях киевского метрополитена "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого".
За "заминирования" из киевского метро эвакуировали 350 осібУ / wikipedia.org
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД Украины.
"Во время проверки столичными правоохранителями сообщение о заминировании двух станций метро были эвакуированы более 350 человек. К счастью, сообщение оказалось ложным. Движение метрополитена восстановлено. Правоохранители устанавливают личность "шутника", - отмечается в сообщении.
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Около 20:00 милиция Киева получила анонимное сообщение о заминировании станций метро "Крещатик" и "Площадь Льва Толстого".
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