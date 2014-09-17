Сегодня Кличко отчитается о 100 днях работы на посту мэра Киева

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В презентации примут участие общественные активисты и представители столичной администрации. Мероприятие начнется в 11:00 по адресу: ул. Владимирская, 68.Читайте такжеКиевлян призвали пересаживаться на велосипеды, а Кличко рассказал о будущем столичных дорог (фоторепортаж)

Напомним, Кличко вошел в первую пятерку списка “Блока Петра Порошенко”, но утверждает, что не собирается отказываться от должности мэра в пользу работы в Верховной Раде.