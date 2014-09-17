В столице будут судить преступника, сделавшего смертельную инъекцию киевлянину в метро

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что 45-летний уроженец Российской Федерации решил ограбить мужчину, которого увидел в метрополитене. Жертвой оказался 41-летний киевлянин.

Злоумышленник при себе имел шприц с ядовитой смесью, которая вызывает потерю сознания и может вообще привести к смерти человека, отметили в прокуратуре, добавив при этом, что это токсичное фосфорорганическое вещество на территории Украины не производится.Читайте такжеЗатримано підозрюваного у вбивстві 40-річного пасажира київського метро

«Мужчина подошел к жертве и ввел ему шприцем вещество в спину. Когда киевлянин начал терять сознание, преступник подхватил сумку с личными вещами потерпевшего и начал убегать с места события. Злоумышленник был задержан сотрудниками милиции при попытке покинуть станцию метро «Вокзальная», - говорится в сообщении.

Мужчина уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.187, п.6 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (разбой, преднамеренное убийство).

Прокуратурой города Киева обвинительный акт направлен для рассмотрения по существу в Соломенский райсуд.