Кличко рассказал о 100 днях своей работы: "в первом раунде наша команда победила"
Председатель столичной горгосадминистрации, городской голова Виталий Кличко доволен результатами своей работы за 100 дней пребывания в должности мэра Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал сегодня, представляя свой отчет о выполненной работе по управлению городом.
“Я уверен, что могу отчитаться, и, если говорить боксерской терминологией, в первом раунде — за эти 100 дней - в нелегком бою наша команда победила”, - сказал Кличко.
Он презентовал ключевые приоритеты, над которыми начала работать его команда.
Читайте такжеКиевлян призвали пересаживаться на велосипеды, а Кличко рассказал о будущем столичных дорог (фоторепортаж)
После представления отчета Кличко в который раз отметил, что без поддержки киевлян не сможет изменить жизнь в столице, и призвал горожан способствовать работе его команды.
В свою очередь мэр пообещал бороться с коррупцией, реализовать реформы и реагировать на все обращения жителей столицы.
Читайте такжеКличко не собирается идти в отставку
Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета состоялись 25 мая.
3 июня Киевская городская ТИК объявила Кличко победителем выборов мэра Киева, его поддержали 765 тыс. 20 избирателей (56,7%).
5 июня Кличко принес присягу на верность киевлянам и народу Украины.