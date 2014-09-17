Кличко рассказал о 100 днях своей работы: "в первом раунде наша команда победила"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кличко сказал сегодня, представляя свой отчет о выполненной работе по управлению городом.

“Я уверен, что могу отчитаться, и, если говорить боксерской терминологией, в первом раунде — за эти 100 дней - в нелегком бою наша команда победила”, - сказал Кличко.

Он презентовал ключевые приоритеты, над которыми начала работать его команда.

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После представления отчета Кличко в который раз отметил, что без поддержки киевлян не сможет изменить жизнь в столице, и призвал горожан способствовать работе его команды.

В свою очередь мэр пообещал бороться с коррупцией, реализовать реформы и реагировать на все обращения жителей столицы.

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Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы мэра столицы и депутатов Киевсовета состоялись 25 мая.

3 июня Киевская городская ТИК объявила Кличко победителем выборов мэра Киева, его поддержали 765 тыс. 20 избирателей (56,7%).

5 июня Кличко принес присягу на верность киевлянам и народу Украины.