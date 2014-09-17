​В Киеве не планируют переносить начало отопительного сезона

Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам. В то же время мэр подчеркнул, что начало подачи тепла зависит от погодных условий.

Читайте такжеНачало отопительного сезона в Киеве советуют перенести на две недели

«Но планируется, как обычно это происходит. Переносов сроков (начала отопительного сезона. - УНИАН) мы не планируем», - сказал городской председатель.

По его словам, на сегодняшний день городское хозяйство готово к отопительному сезону на 80%.

Как сообщал УНИАН, в компании "Киевэнерго" заявляли, что с целью экономии газа целесообразно начать отопительный сезон в столице 1 ноября и закончить 1 апреля.