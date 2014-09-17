В Киеве не планируют переносить начало отопительного сезона
14:25, 17 сентября 2014Киев
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Киевский городской председатель Виталий Кличко заявляет, что на сегодняшний день нет планов переносить начало отопительного сезона в столице.
Отопительный сезон в Киеве откладывать не будут / фото УНИАН
Об этом он сказал сегодня в интервью журналистам. В то же время мэр подчеркнул, что начало подачи тепла зависит от погодных условий.
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«Но планируется, как обычно это происходит. Переносов сроков (начала отопительного сезона. - УНИАН) мы не планируем», - сказал городской председатель.
По его словам, на сегодняшний день городское хозяйство готово к отопительному сезону на 80%.
Как сообщал УНИАН, в компании "Киевэнерго" заявляли, что с целью экономии газа целесообразно начать отопительный сезон в столице 1 ноября и закончить 1 апреля.
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