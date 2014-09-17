В Киеве введут единый электронный билет для общественного транспорта

В Киеве начинается введение единого электронного билета для всех видов общественного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко сегодня во время своего отчета о 100 днях работы в должности городского головы.

Проект «Единый электронный билет» будет реализован полностью за счет инвестиционных средств, подчеркнул он.

Читайте такжеКиевский метрополитен начинает изъятия жетонов из обращения - КГГА

«За счет автоматизации процесса объем сбора выручки должен увеличиться на 20-30%, а процент средств, которые тратятся коммунальными предприятиями на сбор, уменьшится с 30% до 8%. Благодаря автоматизации, мы сможем полностью исключить человеческий фактор из процесса сбора средств, и предотвратить случаи хищений», - отметил Кличко.

В качестве примера он назвал выявленные факты хищения выручки несколькими кассирами на одной из станций метрополитена в 2012 году - на сумму больше 1 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года тогдашний председатель КГГА Александр Попов поручил профильным службам решить все необходимые вопросы для того, чтобы начать внедрение новой системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте, как наземном, так и в метро, с 1 января 2014 года. Позже в КГГА сообщили, что введение единого электронного билета откладывается.