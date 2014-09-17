В Киеве и области за 2 года льготную ипотеку получили 744 семьи

Об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству со ссылкой на директора Ипотечного центра Госфонда в Киеве и Киевской области Сергея Комнатного.

Согласно сообщению, в частности, в столице программой льготной ипотеки, согласно которой граждане платят лишь 3% годовых по кредиту на жилье, а еще 13% компенсирует государство, воспользовались 510 семей. Еще 234 семьи оформили льготную ипотеку в Киевской области.

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Комнатный отметил, что часть из этих семей уже полностью погасила свои кредитные обязательства. При этом он напомнил, что на сегодняшний день новые кредитные соглашения в рамках программы не заключаются, поскольку ее финансирование государство сократило еще в начале года. В то же время глава Ипотечного центра подчеркнул, что обязательства перед заемщиками по этой программе государство выполняет в полном объеме.

«По украинскому законодательству расходы на компенсацию процентов по программе удешевления ипотечных кредитов относятся к защищенным расходам госбюджета Украины. Таким образом, гражданам - участникам программы гарантировано, что государство и в дальнейшем будет выполнять перед ними свои обязательства», - пояснил Комнатный.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в Украине в 2013 году 6 742 семьи получили жилье по государственным программам обеспечения граждан доступным жильем. Из них 4 980 семей получили жилье по программам, которые финансируются через Госфонд содействия молодежному жилищному строительству.

В то же время, одним из первых решений правительства Арсения Яценюка стало решение о жесткой экономии средств и сокращении расходных статей бюджета. В конце марта Верховная Рада приняла изменения в госбюджет, согласно которым, в частности, существенно урезала финансирование государственных жилищных программ.

Так, финансирование программы льготного кредитования молодежи было сокращенно на 54,1 млн грн, до 25,9 млн грн, финансирование программы удешевления стоимости ипотечных кредитов (13/3) – на 230 млн грн, до 110,2 млн грн, а программа строительства доступного жилья (70/30), на реализацию которой изначально было предусмотрено 100 млн грн, была полностью прекращена. Впрочем, позднее Кабмин направил 10,11 млн грн на реализацию данной программы в 2014 году для выполнения обязательств перед гражданами, которые заключили договоры еще в 2013 году.

Как отмечал глава Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин, оставшегося финансирования жилищных программ на 2014 год хватит для выполнения обязательств по ранее заключенным договорам. В то же время, Госфонд приостановил заключение новых договоров по своим программам.