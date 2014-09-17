В Киеве на крыше многоэтажки вывесили флаг России со свастикой (фото)

Знамя размером 3 на 10 метров заметили охранники строящегося дома и сообщили об этом в милицию, пишет Сегодня.

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"Кто именно вывесил знамя, установить не удалось", — заявили в милиции.