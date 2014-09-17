В Киеве на крыше многоэтажки вывесили флаг России со свастикой (фото)
17:26, 17 сентября 2014Киев
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Вчера в Киеве неизвестный руфер вывесил на крыше строящейся многоэтажки по улице Артема флаг Российской Федерации с черной свастикой.
Флаг провисел на крыше несколько часов / n-v.com.ua
Знамя размером 3 на 10 метров заметили охранники строящегося дома и сообщили об этом в милицию, пишет Сегодня.
Читайте такжеМВД Украины уличило российские СМИ во лжи о международном розыске руфера "Мустанга" Позже прибывшие правоохранители поднялись на крышу многоэтажки и сняли флаг.
"Кто именно вывесил знамя, установить не удалось", — заявили в милиции.
Как сообщал УНИАН, 24 августа, в День независимости Украины, в Москве возле Кремля активисты пытались вывесить 10-метровый украинский флаг.
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