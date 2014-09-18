Заседание Киевсовета началось с опозданием из-за усиленных мер безопасности и проверок в здании

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, открывая сегодня заседание Киевсовета, которое проходит в здании Киевской ОГА.

Он отметил, что усиление охраны и мер безопасности в здании связано с поступавшими телефонными анонимными звонки.

На заседании сегодня зарегистрировались 88 депутатов Киевсовета. Заседание началось с исполнения гимна Украины и вручения государственных наград волонтерам, которые помогают бойцам в зоне АТО.Читайте такжеКиевлян призывают быть бдительными и сообщать в милицию о подозрительных личностях

Перед заседанием состоялся брифинг секретаря Киевсовета Алексея Резникова, который сообщил, что в повестку дня внесено около 130 проектов решений, из которых 119 касаются вопросов землепользования. В частности, по его словам, Киевсовет сегодня планирует заслушать вопрос выделения земли киевлянам, которые являются бойцами АТО. Речь идет пока о трех земельных участках площадью около 50 га каждый. Один из них в Деснянском районе, два в районе Броварского шоссе. Земля будет выделяться профильному департаменту КГГА, а бойцам будут предлагать вступать в специально созданный в дальнейшем строительный кооператив, в который будут брать исключительно бойцов АТО - киевлян. "Они смогут там строить себе жилье сообща. Будет одна дорога, один канал поставки воды, тепла, электроэнергии. Город проведет коммуникации", - пояснил Резников схему обеспечения бойцов АТО земельными участками.

Также Резников сообщил, что сегодня на сессии планируется заслушать бойцов АТО, которые сейчас находятся в Киеве.

Среди других вопросов, по его информации, рассмотрение предложения о продаже с аукциона 6 земельных участков. В результате принятия соответствующих решений бюджет города сможет получить не менее 16 млн грн, исходя из стартовой цены этих участков.

Кроме того, сегодня Киевсовет должен согласовать кандидатуру заместителя Киевского городского головы по функциям самоуправления Александра Кавы.Читайте такжеРоссия переходит к тактике террора и диверсий на территории всей Украины - активисты

"Он будет отвечать за вопросы транспорта. Другие заместители городского головы - в исполнительном органе Киевсовета (заместители председателя КГГА - УНИАН) - назначаются по согласованию с Кабмином, а эта должность заместителя назначается Киевсоветом", - пояснил Резников.

По его словам, у Киевского городского головы может быть до трех заместителей. Сегодня Киевсовет будет утверждать одного из них.