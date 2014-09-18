В столице откроют муниципальную компанию, которая будет заниматься медицинским страхованием киевлян
По расчетам КГГА, клиентами страховой компании станут не менее 250 тысяч киевлян, благодаря чему оплата труда столичных медиков выйдет на качественно новый уровень: исчезнет зарплата в 2,5 тысячи гривен и взятки.
В Киеве с нового года начнет работу муниципальная компания, которая будет страховать киевлян по приемлемым тарифам на получение любой медицинской помощи.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Михаила Радуцкого.
По его словам, это решение является одним из шагов к введению обязательного медицинского страхования в Украине.
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«Полис будет распространяться на обслуживание в коммунальных клиниках и больницах - компания будет страховать киевлян по приемлемым тарифам (50 грн в месяц) в придачу к обязательному бюджетному финансированию медицины, которое выделяется сегодня. По нашим расчетам, клиентами страховой компании станут не менее 250 тысяч киевлян. То есть, мы создадим в городе мощного страховщика мирового уровня», – заявил заместитель председателя КГГА.
По словам Радуцкого, появление такой компании не только отразится на уровне оплаты труда врачей, но и будет страховать их и пациентов от возможных ошибок.
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«Врач за свои услуги должен получать не менее 25% от того, что оплатила компания в случае страхового случая. Тогда исчезнет зарплата в 2,5 тысяч гривен и взятки, а оплата труда наших медиков выйдет на качественно новый уровень. Кроме того, мы должны ввести такую практику, чтобы в случае ошибки между пациентом и врачом встала именно страховая компания, которая взяла бы на себя все обязательства», – сказал заместитель председателя КГГА.
«Хочу отметить – все нововведения в отрасли никоим образом не станут угрозой для работников медицинской сферы. Речь не идет о сокращении, реорганизации и тому подобное, исключительно о рациональном и хозяйственном использовании имеющегося фонда и персонала», – сказал Радуцкий.