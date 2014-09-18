Киев выделил бойцам АТО 50 га земли

Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время заседания Киевсовета, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, в начале заседания сессии представители 12-го батальона территориальной обороны "Киев" выступили перед депутатами и обратились к столичной власти с просьбой предоставить льготы семьям бойцов на оплату коммунальных услуг, а также затронули вопрос о предоставлении места дислокации батальона в Киеве и выделения земли бойцам-киевлянам.Читайте такжеКиев собирает средства на доукомплектование «скорых» для зоны АТО

"Относительно размещения батальона и места дислокации в Киеве: мы обратились к Минобороны, ведь в Киеве много воинских частей, которые стоят пустые. Они обустроены. И в ближайшее время этот вопрос будет решен. А относительно земли, то 50 га выделено, продолжается оформление документов. В ближайшее время мы сможем предоставить земельные участки тем киевлянам, которые сегодня защищают Украину в зоне АТО", - сказал Кличко.

Он отметил, что семьи бойцов-киевлян должны иметь льготы по оплате коммунальных услуг и столичные власти прорабатывают механизм предоставления таких льгот.