В Киевсовете - опять драка, теперь из-за гимна (фото)
В Киевсовете произошла стычка после того, как "ударовец" Вадим Онуфрийчук выступил против пения гимна Украины в полной версии в зале.
После этого депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук с криками "Коммуняка, риг анальный, выйди из зала! Вадик, выйди из зала!" бросился к президиуму.
Он и другие депутаты стали требовать, чтобы Онуфрийчук вышел из зала.
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"Если выдумаете, что это придаст вам дополнительного пиара... наоборот", - сказал мэр Киева Виталий Кличко и объявил перерыв на 10 минут, сообщает Украинская правда.
После перерыва Онуфрийчук извинился перед депутатами и заседание продолжилось.
На заседании рассмотрели одно решение "О реструктуризации 2014 году долговых обязательств Киева" и объявили обеденный перерыв до 14.20.
Как сообщал УНИАН, на заседании Киевсовета 4 сентября возникла драка из-за просьбы депутатов снять с рассмотрения земельные вопросы, внесенные наспех.
Потасовка возникла между депутатами фракции "Радикальная партия Ляшко" и "кличковцами".
Услышав призыв снять с рассмотрения некоторые вопросы, мэр Киева виталий Кличко заявил: "Я призываю не реагировать на реплики депутатов, которые пришли сегодня попиариться, даже надели военную форму".
После этого, депутат Игорь Мосийчук (который был в камуфляже) с криками: "Я воевал там, мразь! Бл*дь, я только вчера из Мариуполя" бросился к секретариату, но его перехватили другие депутаты.