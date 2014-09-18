В Киевсовете - опять драка, теперь из-за гимна (фото)

После этого депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук с криками "Коммуняка, риг анальный, выйди из зала! Вадик, выйди из зала!" бросился к президиуму.

Он и другие депутаты стали требовать, чтобы Онуфрийчук вышел из зала.

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"Если выдумаете, что это придаст вам дополнительного пиара... наоборот", - сказал мэр Киева Виталий Кличко и объявил перерыв на 10 минут, сообщает Украинская правда.

После перерыва Онуфрийчук извинился перед депутатами и заседание продолжилось.

На заседании рассмотрели одно решение "О реструктуризации 2014 году долговых обязательств Киева" и объявили обеденный перерыв до 14.20.

Как сообщал УНИАН, на заседании Киевсовета 4 сентября возникла драка из-за просьбы депутатов снять с рассмотрения земельные вопросы, внесенные наспех.

Потасовка возникла между депутатами фракции "Радикальная партия Ляшко" и "кличковцами".

Услышав призыв снять с рассмотрения некоторые вопросы, мэр Киева виталий Кличко заявил: "Я призываю не реагировать на реплики депутатов, которые пришли сегодня попиариться, даже надели военную форму".

После этого, депутат Игорь Мосийчук (который был в камуфляже) с криками: "Я воевал там, мразь! Бл*дь, я только вчера из Мариуполя" бросился к секретариату, но его перехватили другие депутаты.