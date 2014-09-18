Киеврада пошла на вынужденный перерыв - ищут взрывчатку
15:22, 18 сентября 2014Киев
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Заседание сессии Киевсовета не продолжилось после перерыва из-за сообщения о минировании здания Киевской областной госадминистрации, где оно проводится.
Киевсовет "заминировали" / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты собрались около 20 минут назад для дальнейшей работы после обеденного перерыва, который длился около часа.
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В то же время в сессионный зал зашел секретарь Киевсовета Алексей Резников, который объявил о звонке неизвестных, заявивших, что здание заминировано.
Предварительно ожидается, что Киевсовет соберется в 16.00.
Сейчас всех - и депутатов, и журналистов - попросили покинуть помещение. Там уже работают эксперты, кинологи и работники милиции.
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