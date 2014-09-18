Киеврада пошла на вынужденный перерыв - ищут взрывчатку

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты собрались около 20 минут назад для дальнейшей работы после обеденного перерыва, который длился около часа.

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В то же время в сессионный зал зашел секретарь Киевсовета Алексей Резников, который объявил о звонке неизвестных, заявивших, что здание заминировано.

Предварительно ожидается, что Киевсовет соберется в 16.00.

Сейчас всех - и депутатов, и журналистов - попросили покинуть помещение. Там уже работают эксперты, кинологи и работники милиции.