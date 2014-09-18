Новый Генплан Киева рассмотрят и утвердят в следующем году - Кличко
15:23, 18 сентября 2014Киев
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Кличко заявил, что на сегодняшний день не стоит вопрос нового Генплана.
Киевсовет рассмотрит Генплан в следующем году / Фото УНИАН
Новый Генеральный план развития столицы Киевсовет будет рассматривать и утверждать в следующем году.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в перерыве сегодняшнего заседания Киевсовета сказал Киевский городской голова, председатель КГГА Виталий Кличко.
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"Что касается Генплана, то этот вопрос сегодня не стоит. Мы к нему придем. Генплан будет рассматриваться в следующем году. Я хочу заверить, что вопрос будет принят после общественных обсуждений, только после этого будет принят Генплан», - сказал Кличко.
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