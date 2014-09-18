Киевляне смогут оплатить проезд в метро банковской картой или с помощью мобильного телефона

С целью сокращения расходов на сбор средств за проезд в транспорте Киев намерен как можно скорее ввести электронный билет. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Мы планируем ввести электронный билет уже со следующего года. Это позволит киевлянам оплачивать проезд не только карточкой киевлянина, но и банковской карточкой или даже при помощи мобильного телефона. Кроме того, пассажир сможет выбрать для себя наиболее удобный и выгодный вариант оплаты проезда – на весь день или на конкретное расстояние или маршрут», – сказал Никонов.

Читайте такжеКиевский метрополитен начинает изъятия жетонов из обращения - КГГА

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года тогдашний председатель КГГА Александр Попов поставил задачу перед профильными службами решить все необходимые вопросы для того, чтобы начать введение новой системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте как наземном, так и в метро, с 1 января 2014 года. Позднее в КГГА сообщили, что введение единого электронного билета откладывается.