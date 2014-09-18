Киевсовет реструктуризировал долг столицы

Киевский городской совет принял решение осуществить в 2014 г. реструктуризацию долговых обязательств города, привлеченных путем выпуска облигаций внутреннего местного займа в соответствии с решением от 26 мая 2012 г., продлив погашение основной суммы долга на срок 360 календарных дней.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали сегодня на заседании Киевсовета 93 депутата, 0 - были против.

В решении отмечается, что другие существенные условия заимствования остаются без изменений.

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Согласно документам решения, в 2012 г. Киев осуществил внутреннее заимствование путем выпуска облигаций внутреннего займа на общую сумму 3,5 млрд грн. Согласно условиям проспекта эмиссии, в IV квартале 2014 г. городу необходимо погасить внутренние обязательства на сумму 2 млрд 625 млн грн. С целью не допустить увеличения суммы долга Киева был подготовлен проект решения о реструктуризации долговых обязательств на сумму 2,625 млрд грн на срок 360 дней.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Киевсовет дал согласие на привлечение внутреннего заимствования в объеме 2 млрд 625 млн грн в бюджет столицы для рефинансирования местного долга.

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В решении Киевсовета отмечается, что в 2012 г. городом было осуществлено внутреннее заимствование путем выпуска облигаций внутреннего местного займа на сумму 3,5 млрд грн.

В IV квартале 2014 г. городу необходимо погасить внутренние обязательства на сумму 2,625 млрд грн. С целью рефинансирования этого долга предусмотрено осуществление внутреннего заимствования на сумму 2,625 млрд грн путем выпуска облигаций внутреннего местного займа серии Н.