Власти Киева планируют начать утепление домов и установку термосчетчиков

Власти столицы разрабатывают программу по эффективному использованию энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, топливно-энергетическом комплексе и в промышленности города в целом, чтобы максимально обеспечить энергонезависимость. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Игорь Никонов, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По его словам, будут введены программы по утеплению фасадов зданий, обновлению и теплоизоляции крыш, установке домовых счетчиков и т.д., что позволит сэкономить бюджетные средства и модернизировать энергетический комплекс города.

Читайте такжеКиевсовет реструктуризировал долг столицы

«Мы должны использовать все имеющиеся ресурсы для уменьшения зависимости от российского газа. Прежде всего, это термосанация домов, что является эффективным методом экономии средств, - утепление дверей, окон, крыш и подвалов позволяет сэкономить на отоплении до 30%. Термосчетчик должен быть в каждом доме - на это мы будем выделять средства. Также установим 1600 счетчиков, которые были закуплены ранее. Кроме того, будем менять электрощитовые в домах - на это уже выделено до 30 млн грн», - рассказал Никонов.

При этом, по его словам, за использованием средств и выполнением программ будет двойной контроль - как со стороны председателей районов и депутатов, так и со стороны городской власти.