Завтра в Киеве пройдет Марш мира

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«19 сентября в 11:00 в Мемориальном комплексе «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» пройдет Марш мира, приуроченный Международному дню мира», - говорится сообщении.

Сбор участников состоится возле Мемориала воинам Украины, павшим в Афганистане (ул. Лаврская, 27). После чего колонна отправится к музею истории ВОВ, где состоится митинг.

Читайте такжеВ РФ готовятся к "Маршу мира": сегодня в Петербурге пройдет серия одиночных пикетовКак напомнили в КГГА, в Киеве марш проводится ежегодно с участием представителей общественных организаций женщин, ветеранов, инвалидов, молодежи, депутатского корпуса и руководства города.

Международный день мира отмечают во всем мире по инициативе Генеральной ассамблеи ООН как день всемирного отказа от насилия и огня. Его начали праздновать в 1982 году.

Читайте такжеВ Киеве прошел 22-й "Пробег под каштанами"День мира в Украине установлен Указом президента в 2002 году и отмечается ежегодно 21 сентября.