Работу столичной электрички частично возобновят с 27 сентября

Работа киевской городской электрички приостановлена на полторы недели с целью улучшения технического состояния электропоездов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КП «Киевпастранс».

«Для повышения качества предоставления транспортных услуг городской электричкой КП «Киевпастранс» вводит мероприятия по улучшению технического состояния электропоездов. Проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава городской электрички. Это позволит повысить эксплуатационные показатели, безопасность движения и санитарно-техническое состояние», - отмечается в сообщении.

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Вместе с тем в «Киевпастрансе» обещают, что с 27 сентября текущего года будет возобновлена работа 4 электропоездов, а с 7 октября количество поездов будет увеличено до 8 единиц.

«С 10 октября 2014 года городская электричка будет работать в обычном режиме», - сообщают на предприятии.

На время, пока городская электричка не будет работать, для обеспечения перевозки пассажиров с жилого массива Троещина до станции метро «Петровка» организованы специальные рейсы троллейбусов маршрута №30 по маршруту: «Станция скоростного трамвая «Проспект Генерала Ватутина» - железнодорожная станция Зенит».

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Троллейбусы будут курсировать в утренние часы пик с наибольшей нагрузкой, с выполнением всех остановок маршрута №30 на данном участке и интервалом движения до 15 минут.

Как сообщали СМИ, с 16 сентября с.г. все рейсы городской электрички были отменены.