Во время интернет-опроса 67% респондентов поддержали идею переименования улицы Институтской

Уже месяц продолжается обсуждение проекта Киевского городского совета о переименовании улицы Институтской в улицу Героев Небесной Сотни в Печерском районе. Так, по состоянию на 19 сентября 2014 года участие в обсуждении на веб-портале Киевской городской государственной администрации приняли более 1660 пользователей. Из них: 67% поддержали идею переименования, а 33% – высказались против, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Мы благодарны всем активным киевлянам, которые высказали свое мнение, прислали дельные предложения и замечания. Из предложений и замечаний киевлян можно четко очертить основные варианты возможного решения относительно переименования улицы Институтской», – сказала директора Департамента общественных коммуникаций Марина Хонда.

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В частности, большинство пользователей соглашаются с возможным переименованием всей улицы, отмечая, что это увековечение памяти настоящих патриотов Украины, памяти об этих исторически важных событиях, которые так или иначе связаны с судьбой всей страны.

При этом многие предлагают переименовать в улицу или аллею Небесной Сотни только часть Институтской, а именно - от Майдана Незалежности до улицы Банковой или Ольгинской. Как известно, именно на этом участке произошли наиболее трагические в истории современного Киева события. Здесь же предлагается установить и мемориальный комплекс.

Не переименовывать улицу Институтскую, учитывая двухсотлетнее историческое название и возможные расходы из городского бюджета – просьба киевлян - оппонентов переименования. Некоторые из опрашиваемых отмечают, что в условиях нынешнего общественно-политического положения в стране, угрозы военного вторжения со стороны Российской Федерации сегодня значительно целесообразнее назвать именем Небесной Сотни один из объектов с советским или российским названием. Это, например, может быть Московский мост, Октябрьский дворец, Краснозвездный проспект, улицы Московская, Артема, Лайоша Гавро, Ленина, Фрунзе, Щорса и др.

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Обсуждение продлится до 20 октября 2014 года.

Киевская городская государственная администрация призывает присоединиться к обсуждению, оставить свой «голос», обнародовать собственные замечания и новые предложения. Это можно сделать: посетив официальный веб-портал Киевской городской государственной администрации в рубрике «Е-МІСТО» – «Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов»; воспользовавшись возможностями «горячей» телефонной линии Контактного центра города Киева – по телефону (044) 15-51 (со стационарного) или (044) 205-73-37 (с мобильного), при помощи веб-сайта www.1551.gov.ua, через мобильное приложение «КМДА 1551» для iPhone, Android, WinPhone и Windows 8.