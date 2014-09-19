В Киеве провели Марш мира (фото, видео)

Сегодня, 19 сентября, в Киеве прошел Марш мира, приуроченный к Международному дню мира. Мероприятие прошло на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

В КГГА отмечают, что этот марш проводится ежегодно с участием представителей общественных организаций женщин, ветеранов, инвалидов, молодежи, депутатского корпуса и руководства города.

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День мира в Украине установлен Указом президента в 2002 году и отмечается ежегодно 21 сентября - в Международный день мира.