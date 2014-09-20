Движение в центре Киева 22 сентября ограничат в связи с футбольным матчем

В центре Киева 22 сентября в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" между командами «Динамо» (Киев) - «Волынь» (Луцк) будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ Киева, с целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности свободного передвижения болельщиков к НСК "Олимпийский", Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт в нарушение правил, а также с 8.00 утра не парковать автотранспорт на проезжей части прилегающих к НСК «Олимпийский» улиц Физкультуры, Большой Васильковской, Жилянской, Шота Руставели и Эспланадной.

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Госавтоинспекция советует и водителям и пешеходам быть внимательными, неукоснительно соблюдать сигналы регулировщиков, требования дорожных знаков, и прежде всего временно установленных.