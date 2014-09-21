В Киеве в ближайшее время подорожает проезд в метро

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэра столицы.

«Нам необходимо платить заработную плату работникам метро, строить новые станции, о которых мечтают жители целых микрорайонов, нам нужно обслуживать технику и осуществлять ремонт вагонов. На все это необходимы средства, и мы будем вынуждены пойти на такие шаги и повысить стоимость проезда», - сказал Кличко.

Мэр также отметил, что введение электронного билета в метро даст возможность четкого контроля над перевозками пассажиров и позволит метрополитену аккумулировать прибыль, в частности для строительства новых станций.

Читайте такжеКиевляне смогут оплатить проезд в метро банковской картой или с помощью мобильного телефона«Мы должны перейти к четкому алгоритму подсчета количества перевезенных пассажиров и средств, которые зарабатывает метро. Введение электронного билета даст возможность контроля над перевозкой пассажиров», - отметил Кличко.