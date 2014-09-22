В Киеве закрыли метро «Университет» из-за угрозы взрыва

Сегодня, 22 сентября 2014 года, в связи с получением информации об угрозе взрыва, станцию «Университет» закрыли для входа в 10:40 и выхода - в 10:51.

Поезда следуют мимо станции без остановки, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен". Читайте такжеВ киевском метро снова не нашли взрывчатку, станция "Дарница" уже работает Отмечается, что дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.

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