Власти Киева намерены перевести основные ТЭЦ на мазут

Кроме этого, предполагается перевести часть потребителей на Левом берегу в зону теплоснабжения Дарницкой ТЭЦ, которая использует уголь.

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Как сообщаил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, город проводит экспресс-обследование 18 газовых котельных с целью изучения их реального технического состояния, а также возможности перевода их на использование альтернативных видов топлива.

"Мы также прорабатываем вопрос о возможности замещения газовых котельных на модульные за счет привлечения инвестиционных средств. Между тем, потребителей, которых обслуживали котельные малой мощности, с целью оптимизации системы и уменьшения энергопотребления будут переподключать к системе централизованного теплоснабжения", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, из-за ограничения поставок газа на объекты "Киевэнерго", этим летом была остановлена работа теплоисточников компании - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, в результате чего 9 тыс. потребителей остались без горячей воды.