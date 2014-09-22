Отопление в Киеве включат, когда температура воздуха будет ниже 8 градусов

Об этом сообщил глава наблюдательного совета энергогенерирующей компании "Киевэнерго" Иван Плачков. "Отопление и горячая вода включится, когда среднесуточная температура будет ниже 8 градусов", - заявил он.

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При этом он отметил, что столичные школы и садики будут подключены к централизованному теплоснабжению раньше – уже с первых чисел октября. "Я думаю, в начале октября месяца, в первых числах, включатся детские дошкольные и школьные учреждения", - сказал глава набсовета "Киевэнерго".

Как сообщал УНИАН, отопительный сезон в этом году может начаться позже обычного из-за дефицита газа, связанного с прекращением его поставок из РФ.