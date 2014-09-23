За время АТО погибли более 30 бойцов-киевлян

Об этом журналистам заявил глава временной контрольной комиссии Киесовета по вопросам обеспечения киевлян, принимающих участие в АТО, Александр Харченко, передает корреспондент РБК-Украина.

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"У нас есть информация о захоронении именно на территории Киева. Это более 30 человек, то есть тех киевлян, которые погибли в зоне АТО и похоронены в Киеве. Но есть еще те, у кого киевская прописка, но похоронены в других городах", - заявил Харченко.

По его словам, всего в зоне АТО принимают участие более 4 тыс. киевлян.