BBC: Проезд в киевском метро подорожает до 3,5 грн
15:34, 23 сентября 2014Киев
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Стоимость проезда в киевском метрополитене с 1 января 2015 года повысят до 3,5 гривень за поездку.
Проезд в киевском метро подорожает до 3,5 грн / Фото УНИАН
Об этом сообщил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александр Клюс, передает BBC Украина.
"Я думаю, что в течение ближайших двух месяцев этого не будет. Вероятнее всего, может быть с 1 января", - заявил он.
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Сейчас проезд в метро в Киеве стоит 2 гривны. Ранее мэр Киеве Виталий Кличко также отметил, что ближайшим временем цену на проезд в метро придется повысить.
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